Asl Bari, assegni di cura per tutti i pazienti con gravissima non autosufficienza

"Con la pubblicazione avvenuta lo scorso 4 giugno 2018 della Deliberazione n. 1053 a firma del Commissario Straordinario della ASL Bari, Vito Montanaro, sarà finalmente possibile procedere in tempi brevi alla liquidazione dell’assegno di cura in favore di tutti i 1.477 pazienti residenti nel barese che, all’esito delle valutazioni compiute, sono risultati ammessi al beneficio. Si potrà in questo modo garantire un sostegno economico indispensabile a disabili in condizione di gravissima non autosufficienza e alle loro famiglie".





A dichiararlo con una nota a mezzo stampa inviata in redazione è il consigliere regionale Enzo Colonna. "Tutto questo - spiega Colonna - è stato possibile grazie al significativo sforzo compiuto dalla Regione Puglia che, per il bando 2017, ai 18 milioni di euro stanziati dallo Stato per questa misura ha aggiunto prima 12 milioni e, successivamente, con la variazione di bilancio che votammo in Consiglio regionale il 22 maggio scorso, ulteriori 20 milioni. A questi 50 milioni di euro complessivi si sono aggiunte altre ingenti economie di spesa che, per la ASL BA, hanno consentito di garantire la copertura finanziaria degli assegni di cura a favore di tutti i pazienti che, a seguito delle valutazioni di carattere medico e socio-economico compiute, sono risultati ammessi al beneficio economico".