Oggi vi racconto una storia, la mia esperienza presso l’Ospedale della Murgia. E mi perdonerete se utilizzo il giornale che dirigo per scrivere di “questioni personali”. Sentivo, però, la necessità di valorizzare un reparto del nosocomio la cui professionalità è stata da me sperimentata.

Vi racconterò di una eccellenza in campo sanitario: l’S.C. Ostetricia e Ginecologia, diretto in maniera esemplare da dirigente medico responsabile dott. Nicola Macario. La storia riguarda la nascita della mia prima figliuola. Quando, in famiglia, si stava valutando quale sarebbe stato l’ospedale dove far nascere la piccola, non nego che quell’alea di diffidenza che aleggiava sull’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” aveva influenzato non poco la nostra scelta. “Chissà se sarà vero tutto ciò che si dice” – pensavamo.

E invece abbiamo scelto di affidarci al reparto di Ostetricia e Ginecologia e mai scelta fu più giusta. Professionalità, competenza, assistenza, supporto morale, dedizione, serietà. Sono solo alcune delle qualità che abbiamo piacevolmente riscontrato in tutto lo staff del quinto piano del Perinei. Senza parlare del corso pre-parto (utilissimo), gestito magistralmente (clima “familiare”) da Mina Catalano, Laura Loizzo e tante altre ostetriche.

E allora voglio ringraziare e consigliare tutti gli splendidi professionisti che ho conosciuto personalmente in questo reparto durante la mia esperienza: la ginecologa dott.ssa Maria Deveteris, il ginecologo dott. Giovanni Mangiatordi, l’ostetrica Laura Loizzo, l’ostetrica Rosa Clemente, l’infermiera professionale Cristina Ferrante, l’O.S.S. Chiara Loporcaro, il pediatra dott. Fabrizio Colella, la puericultrice Angelica Loizzo. Non hanno fatto solo il loro lavoro, ve lo assicuro. Ci hanno messo l’anima. Perchè per fare un lavoro come il loro se non ci metti dedizione, non brillerai mai. Il mio profondo apprezzamento va, comunque, a tutto il personale operante in questo reparto che non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente.

C’è ancora tanto da fare all’Ospedale della Murgia ma una cosa posso affermarla con convinzione: il reparto di Ostetricia e Ginecologia è una eccellenza del nostro territorio.