Closing nella joint-venture Natuzzi-Kuka

Natuzzi S.p.A. annuncia di aver completato venerdì 28 luglio 2018 le transazioni previste dall’accordo di joint-venture con Kuka.

Kuka è una società interamente controllata da Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd., nella quale sono stati trasferiti tutti i diritti, le obbligazioni e gli impegni di Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. contenuti nell’accordo di joint-venture firmato con Natuzzi in data 22 marzo 2018.

A seguito del Closing, Natuzzi Trading (Shanghai) Co., Ltd. (“Trading Co.”), società interamente controllata da Natuzzi, è diventata una joint-venture nella quale Natuzzi e Kuka possiedono rispettivamente il 49% e il 51% delle azioni. Kuka ha investito 65 milioni di euro per acquisire la sua partecipazione nella Trading Co.

Come comunicato in precedenza, questa partnership ha l’obiettivo di espandere il network retail di Natuzzi in tutta la Cina continentale, Hong Kong e Macao (il “Territorio”). La Trading Co. distribuirà su tutto il Territorio i prodotti a marchio Natuzzi Italia e Natuzzi Editions attraverso una rete di negozi monomarca gestiti direttamente e in franchising, in aggiunta al canale online.