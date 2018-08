La nuova frontiera del digitale: le mamme online

Lo shopping online è una realtà ormai assodata e una pratica comune. Ad oggi si stima che il 71% dei consumatori fa acquisti online spesso per comodità e per approfittare del prezzo o della promozione più conveniente proposta sul web. Appartenenti a questa categoria di consumatori, tra le prime in classifica spiccano le mamme.

E’ decisamente terminata l’era delle lunghe passeggiate nel centro della propria città dedicate interamente allo shopping terapeutico e all’innamoramento istantaneo dei capi in vetrina. Oggi le cose sono totalmente cambiate.

Essere madre nel 2018 significa essere una mamma social, nerd, digital, tecnologica e 3.0 e dopo una intera giornata trascorsa immersa a lavoro, nelle faccende di casa e nella cura dei bambini, la cara buona e vecchia abitudine dello shopping come fonte di rilassamento, oggi si intensifica e si specializza, diventando online.

Le prime ore del mattino infatti, quando tutti dormono sono il momento prediletto dalle mamme per inserire nel carrello virtuale dei loro negozi online preferiti i nuovi costumi da bagno per portare i piccoli al mare, la maglietta del loro cartone animato preferito o le scarpe nuove.

Una cosa è certa: l’acquisto online ha moltissimi vantaggi, oltre alla comodità logistica e al risparmio di tempo, esiste una varietà infinita di proposte e l’opportunità di scovare prezzi unici e offerte strepitose.

E’ un dato di fatto: le mamme online in Italia crescono anno dopo anno, acquisendo consapevolezza, autorevolezza e padronanza nella gestione multicanale. E sono proprio loro, in una fascia di età compresa fra i 30 e i 40 anni ad incidere sull’incremento del fatturato proveniente dai siti ecommerce in Italia. Le mamme di oggi si autodefiniscono digital mum e una parte di loro ama addirittura definirsi very digital mum, costantemente aggiornate, con una eccellente competenza e conoscenza dei diversi device, dei social network e dei siti di acquisto online, che sono diventati i loro alleati quotidiani.

L’online per le mamme di oggi diventa il canale principale per gli acquisti di oggetti utili ai loro bambini, ancor più di quello degli acquisti per se stesse. Ben il 41% delle mamme decide di dividere equamente il proprio budget a disposizione fra bambini e guardaroba per se stesse. E i papà? Il budget speso per loro non è lontanamente comparabile con quello che le donne con figli indirizzano nel settore Baby&Kids.

Le scelte delle smart mum riguardano soprattutto il settore abbigliamento, includendo le scarpe e gli accessori. L’abbigliamento kids over 5 anni e l’abbigliamento kids per bambini da 2 a 4 anni marciano in prima fila nella graduatoria delle preferenze di acquisto.

Se da una parte le mamme di oggi vincono il primato di digital shopper capaci anche di partecipare attivamente ai forum, confrontarsi con altre mamme, consultare i blog di settore e iscriversi alle community, non sono da sottovalutare i papà, da sempre dediti alla parsimonia, che oggi invece si mostrano più impulsivi e acquistano soprattutto giochi e accessori per la scuola e per l’infanzia dei loro figli, direttamente online.