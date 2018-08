Nuovi fondi per l'edilizia scolastica ad Altamura

Oltre 8 milioni e 300 mila euro per finanziare altri 17 interventi di edilizia scolastica collocati nella graduatoria relativa al Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2015-2017. È quanto previsto da una determinazione adottata nei giorni scorsi (n. 63 del 26 luglio, pubblicata il 31) dalla Dirigente della Sezione “Istruzione e Università” della Regione Puglia, arch. Maria Raffaella Lamacchia.

Tali risorse derivano da una ricognizione, effettuata dalla Regione, delle economie di spesa relative agli interventi già previsti per l’annualità 2017, vale a dire risorse che si sono liberate a seguito dell’espletamento della gare di appalto o della revoca dei finanziamenti per mancata aggiudicazione nei termini previsti.

Grazie a queste risorse è stato dunque possibile scorrere la graduatoria del piano regionale triennale e finanziare ulteriori 17 progetti candidati dai Comuni di Zollino, Molfetta, San Giorgio Jonico, San Severo, Sammichele di Bari, Veglie, Rodi Garganico, Sannicandro di Bari, Taviano, Bisceglie, Bari, Cutrofiano, Manfredonia e Altamura.

In particolare, per quanto riguarda Altamura si tratta della realizzazione di una nuova palestra e di nuove aule per la Scuola elementare “IV Novembre”. Il progetto, di importo complessivo pari a 1.876.000 euro, potrà beneficiare del co-finanziamento richiesto dal Comune alla Regione che ammonta a 700 mila euro. Il finanziamento della palestra della “IV Novembre” segue, di qualche mese, quello analogo relativo alla Scuola media Padre Pio, conseguito grazie a un precedente scorrimento della medesima graduatoria. Per quest’ultimo intervento è già stata ultimata la progettazione e sottoscritto il disciplinare tra Comune di Altamura e Regione Puglia.

"È davvero un’ottima notizia per la scuola altamurana: si tratta infatti di un intervento che consentirà di colmare una grave carenza strutturale e didattica della scuola, permettendo ai suoi alunni di disporre di uno spazio adeguato per l’attività fisica". Il commento del consigliere Enzo Colonna.