Pass Laureati, al via l'edizione 2018

La Regione Puglia, con l'edizione 2018 del progetto, "PASS LAUREATI", voucher per la formazione post universitaria, vuole sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie competenze, realizzando il perfezionamento professionale in un'area prescelta, attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione.

Le risorse stanziate dalla regione sono in totale 15 milioni di euro.

Il contributo per l'iscrizione al corso di perfezionamento può arrivare fino a 7.500 euro (se all'estero a 10.000) e per vitto, alloggio e trasporto fino a 6.000 (in base ai km di distanza dalla residenza del richiedente).

Le domande, dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on line Pass Laureati messa a disposizione all'indirizzo www.sistema.puglia.it nella Sezione Formazione Professionale attraverso il link diretto www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/passlaureati2018.