Commercio ambulante abusivo, continua il contrasto del fenomeno

Dopo i controlli dei mesi precedenti concentrati principalmente nei confronti del contrasto contro il fenomeno dell'ambulantato abusivo presso il mercato settimanale, dove si registra una presenza massiccia di extracomunitari sprovvisti di autorizzazione, il Comando della polizia locale - sezione polizia amministrativa di Altamura di concerto con la compagnia carabinieri di Altamura e della stazione carabinieri di Altamura, ha intensificato i controlli agli ambulanti dislocati nella zona di piazza Moro e zone limitrofe.

La situazione insostenibile venutasi a creare nel corso del tempo ha fatto si che si intervenisse per cercare di porre un freno a questo fenomeno, che di certo non può considerarsi un buon biglietto da visita per la città di Altamura.

L'operazione di contrasto e repressione ha portato all'identificazione di due ambulanti abusivi, di cui uno a posto fisso, aveva impiantato un vero e proprio esercizio all'aperto, con conseguente sequestro della merce stimata in 15 quintali, nello specifico di frutta stagionale.

Agli stessi soggetti è stato elevato verbale per accertata violazione alle leggi sul commercio con una sanzione amministrativa di 5.146,00 euro.

Della merce, essendo beni deperibili, è stata ordinata ed eseguita la distruzione con conseguente smaltimento.