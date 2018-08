Contributo libri di testo a.s. 2018/2019: attiva procedura telematica

A partire da lunedì 20 agosto 2018, è attiva la procedura telematica dell'Avviso Contributo Libri di Testo.

L'avviso prevede un beneficio erogato per contribuire alla fornitura di testi scolastici, per l'anno di frequenza 2018/19 sulla base della L. 448/1998 - L. 208/201.

La procedura è disponibile nella pagina dell'iniziativa che è raggiungibile sul portale Sistema Puglia attraverso il link Contributo Libri di Testo, attivo nella sezione "Bandi in Corso - Aperti" della home-page.



Nella pagina dell'Avviso sono disponibili i servizi: