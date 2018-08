Meteo, ritornano pioggia e temporali

Ancora condizioni meteo sfavorevoli sulla Puglia.

A darne comunicazione, come sempre, è la Prefettura di Bari (Sezione Protezione Civile).

Per quest’oggi, 21 agosto, a partire dalle ore 13:00 e per le successive 6 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone centromeridionali ed interne settentrionali della Puglia con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli sono previste sulle restanti zone.

Ma lo stato di maltempo si protrarrà anche nella giornata di domani.

A partire dalle ore 8:00 e per le successive 11 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, sulle zone settentrionali ed

interne centro-meridionali della Puglia con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Anche in questo caso precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli saranno previste sulle restanti zone.

Per entrambe le giornate lo stato di allerta è stato fissato sul livello giallo per rischio idrogeologico da temporali.