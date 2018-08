Nuovo concorso per agenti della polizia locale

E' indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di agente di polizia municipale, categoria C 1, ex 6ª qualifica funzionale.

Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune o essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it

La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire entro il suddetto termine, pena l'esclusione dal concorso.

I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all'albo pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito internet: http://www.comune.altamura.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 2018.

L'elenco dei candidati ammessi e l'elenco dei candidati esclusi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 2018 e avrà valore di notifica per i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.

La data e il luogo delle prove d'esame saranno rese con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.altamura.ba.it), Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 2018.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso all'indirizzo, nell'ora e nei giorni indicati.

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura negli orari di ufficio.