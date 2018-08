Persiste il maltempo sulla Murgia: allerta gialla per domani

Assegno di cura 2018, tutto ancora da decidere su importo e beneficiari

Dopo le riunioni del Tavolo Regionale per le Disabilità indette per discutere della nuova disciplina dell’Assegno di cura per i gravissimi non autosufficienti, e le valutazioni in più riunioni condotte dalla Giunta Regionale, su proposta del dell’Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri,