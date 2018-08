Il noleggio a lungo termine: la nuova frontiera della mobilità in Puglia

E’ proprio quello che sta accadendo negli ultimi anni in Italia e in Puglia: la mobilità sta prendendo sempre più le distanze dagli alti costi dell’acquisto dell’auto, legati alla proprietà di un veicolo, all’assicurazione e al bollo per dare invece spazio al noleggio a lungo termine.

Si tratta a tutti gli effetti di una tendenza che in Italia, così come in Europa, è riuscita a svincolarsi dal luogo comune per cui si riteneva fosse un servizio riservato solo alle grandi aziende, grazie a un’offerta sempre più ampia e diversificata promossa ormai da diverse concessionarie del territorio, dalle case automobilistiche e dalle imprese specializzate.

Il noleggio auto a lungo termine infatti nasce come formula contrattuale riservata ai professionisti possessori di partita IVA e alle aziende, che godono della possibilità di dedurre i costi per l’Irpef e la detrazione Iva secondo modalità descritte negli articoli 164 e 19-bis 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Nello specifico, per un titolare di partita IVA il noleggio a lungo termine è deducibile per il 20% del costo sostenuto nel periodo di imposta con un limite annuo massimo deducibile pari 3.615,20 euro, mentre le società che dotano i dipendenti dell’auto aziendale possono ottenere una detrazione dei costi del 70%.

Le case automobilistiche e le società di noleggio a lungo termine, hanno poi deciso di estendere la possibilità di far sottoscrivere questa tipologia di abbonamento alternativa all’acquisto anche ai privati. Nonostante questi non possano godere delle agevolazioni fiscali riservate ai professionisti, il noleggio auto a lungo termine per privati può rivelarsi un’ottima alternativa all’acquisto. Lo è ad esempio per chi è alla ricerca di una semplificazione della vita quotidiana e quindi non ha tempo di ricordarsi delle scadenze dell’assicurazione o del pagamento del bollo, così come può rivelarsi la soluzione ideale per il privato che vuole avere i costi di gestione del veicolo ben definiti già al momento della sottoscrizione del contratto, escludendo ovviamente le spese relative al carburante.

Quindi conviene ancora acquistare l’auto o, a conti fatti, è più vantaggioso noleggiarla? Quali sono e quali potrebbero essere i benefici dell’utilizzo (e non della proprietà) della vettura dietro versamento di un canone “tutto compreso”?

Rispondere a queste domande mette in luce verità evidenti: hai la possibilità di scegliere l'auto che preferisci, l’assicurazione è inclusa senza classe di merito, non esiste alcuna forma di finanziamento, non ti preoccupi della rivendita dell'usato e risparmi fino al 25% rispetto ad altre forme di finanziamento come ad esempio il leasing. Nel canone sono poi inclusi i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale o la possibilità di avere una vettura sostitutiva in caso di guasto sull’auto.

E’ ormai nota e palese a tal proposito la diffusione nel territorio pugliese di sempre un maggior numero di concessionarie, in grado di proporre questo servizio. Il noleggio a lungo termine è una vera e propria formula di abbonamento mensile che permette di possedere un’auto senza doverla acquistare e senza la preoccupazione di dover provvedere alla sua manutenzione. Al momento della stipula del contratto, che di solito varia dai 2 ai 5 anni, verrà definito in maniera cadenzata il canone fisso da pagare in base ai chilometri che si intendono percorrere, al modello di auto scelto e al marchio di appartenenza. Allo scadere del termine stabilito, il conduttore dovrà restituire la vettura alla società di noleggio senza possibilità di riscattarla.

In Puglia, Euromotor, concessionaria a marchio Kia, con tre sedi principali a Modugno (Ba), Barletta (Bat) e Altamura (Ba), vanta un posto in prima fila tra le concessionarie del territorio, per aver da subito cavalcato l’onda e per essere oggi in grado di fornire un eccellente servizio di noleggio auto a lungo termine online attraverso il portale www.noleggioeuromotor.it.

Il noleggio a lungo termine poi, grazie ai costi fissi e al minimo immobilizzo di capitali, è

diventato un vero e proprio sostegno alle aziende nei periodi di crisi. E il trend, in continua evoluzione, lo dimostra: a febbraio scorso una immatricolazione su quattro, in Italia, ha riguardato veicoli a noleggio. Ma il vero nocciolo della questione è che la tendenza sta abbracciando anche il mercato dei privati e ci sono tutti i buoni presupposti perché cresca rapidamente.