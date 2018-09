Tutto da rifare per l' appalto per il verde pubblico per il quinquennio 2018-2022

Tutto da rifare per la gara di 5 anni - periodo 2018-2023 - del servizio di gestione del verde pubblico. Il settore Lavori Pubblici del Comune ha avviato il procedimento di annullamento della gara dopo aver ravvisato vizi formali nel bando che potrebbero aver limitato la partecipazione delle imprese in possesso dei requisiti.



La gara, indetta a luglio, è scaduta il 13 agosto e sono pervenute sette offerte. Riguarda la gestione del verde pubblico per un importo complessivo di 2.800.000 euro, da versare con un canone trimestrale.



A seguito di una segnalazione l'ufficio competente ha verificato che l'importo del fatturato medio annuo richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria è risultato "eccessivo e non conforme ai limiti stabiliti" dalle norme in vigore. Pertanto tale requisito potrebbe aver impedito la partecipazione di altre imprese e quindi aver leso il principio della concorrenza. Così, in autotutela, si sta procedendo all'annullamento della gara.