Pubblicato l'avviso per l'esenzione del ticket della mensa scolastica - a.s. 2018-2019

È stato pubblicato dal Comune di Altamura, l'avviso per l'esenzione del ticket della mensa nelle scuole dell'infanzia. Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il 20 settembre.



Il regolamento comunale esenta dal pagamento del ticket mensa i nuclei familiari con disagio economico, vale a dire i richiedenti che hanno un reddito annuo non superiore a 2.065,83 euro. Tale somma si incrementa di 516,46 euro per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Alla domanda, pertanto, si allega la documentazione reddituale che è necessaria per verificare il possesso dei requisiti.



L'esenzione riguarda l'intero anno scolastico che sta per iniziare.



Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un pasto costa due euro. Non ancora definita la data per l'avvio del servizio ai bambini dei plessi altamurani che, generalmente, inizia qualche settimana dopo la riapertura delle scuole alle attività didattiche per l'infanzia.