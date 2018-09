Periferie e campagne discariche a cielo aperto

Le periferie e le campagne stanno diventando sempre più discariche a cielo aperto, l'abbandono dei rifiuti sta diventando molto preoccupante. Aumentano i casi e le segnalazioni di scarichi indiscriminati di rifiuti di ogni genere, sia quelli speciali e pericolosi (come eternit e amianto) che quelli più comuni che dovrebbero invece essere smaltiti con il nuovo sistema del "porta a porta".



Questo accade proprio per dell'avvio della nuova modalità di raccolta differenziata. Con la rimozione dei cassonetti stradali, la pratica dell'abbandono prende altre strade. E ne fanno le spese le zone periferiche, le campagne e non solo. Le piazzole di sosta della strada statale 96 in direzione Bari ed i cigli di alcune strade provinciali stanno diventando degli immondezzai a cielo aperto.



Tante le lamentele dei cittadini. Molte di esse, ad esempio, provengono dalle case sparse a cui il servizio di gestione dei rifiuti destina delle piazzole con dei bidoni carrellati. E queste postazioni vengono prese di mira da coloro che abbandonano l'immondizia dove capita, addirittura lanciandola dal finestrino dell'auto o scaricandola dal bagagliaio. Comportamenti incivili o disinteressati al bene comune.



Le fototrappole della Polizia locale non riescono ad arginare il fenomeno. Eppure le multe sono molto salate: da un minimo di 600 euro ad un massimo di 3000, in applicazione del "Codice dell'ambiente" (legge quadro del 2006).