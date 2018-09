Presentato in Fiera del Levante il nuovo bando InPuglia365

La Puglia turistica allunga sempre di più la sua stagione oltre l’estate ed offre un autunno 2018 e un inverno/ primavera 2019 ricchi di nuove esperienze che riguardano la cultura, la natura e il cibo. Il nuovo bando ancora in corso InPuglia365 - Cultura, Natura, Gusto è stato presentato alla 82esima Fiera del Levante - insieme allo stato di avanzamento del Piano Strategico del Turismo Puglia365 - dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale,Loredana Capone e dai referenti di Pugliapromozione, con la moderazione del responsabile del Piano Strategico del Turismo, Luca Scandale.

il bando Inpuglia365 punta proprio su servizi di qualità e sull’identità dei territori pugliesi, sulla loro capacità di esprimere un’unicità, sull’esperienza emozionale da offrire al turista che deve sentirsi a tutti gli effetti “cittadino” del luogo che lo ospita, anche se solo per un breve periodo. E il prossimo bando che faremo dopo la primavera 2019 sarà ancora più pregnante nel disegnare degli itinerari a tema trasversali su tutta la Puglia. Ma al miglioramento della qualità non puntiamo solo con i bandi che sono un sostegno economico a chi investe. Puntiamo davvero sulla determinazione di tutta la regione, sia parte pubblica e che privata, a migliorare la propria accoglienza.”