Fal, oggi presentazione nuova app e nuovo sito

Oggi, venerdì 14 settembre, alle ore 12 in Fiera del Levante, nel Padiglione “Comune di Bari - Bari Città Connessa” in Piazzale Roma (ingresso Monumentale), il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, presenterà la nuova App ed il nuovo sito internet di Fal che mettono a disposizione di utenti e turisti nuovi servizi in tempo reale, tra cui la mappa interattiva dei cantieri in atto sulla linea ferroviaria e la possibilità di monitorare real time treni e bus verificandone posizione ed eventuali ritardi.

Interverranno alla conferenza stampa il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore regionale alla Mobilità, Giovanni Giannini.