La birra artigianale Doppio Malto approda per la prima volta al sud, in Puglia, con il suo decimo Brew Restaurant. Doppio Malto Brew Restaurant Bari, presso il cinema multisala Showville in via Giannini 9, nasce come un’esperienza coinvolgente a 360°: dalla cultura della birra artigianale alla cucina di qualità, per approdare in un luogo all’insegna della convivialità. Un luogo dove gustarsi una birra Doppio Malto e assaporare gusti e profumi di una cucina che esalta la qualità dei prodotti.

Doppio Malto nasce da un lungo viaggio di ricerca e giuste intuizioni attraverso tutto il mondo: le birre Doppio Malto hanno ricevuto infatti quasi 100 premi internazionali, un riconoscimento che corrisponde anche all’apprezzamento del pubblico. Food Brand Spa, azienda specializzata nel retail food&beverage e proprietaria di Doppio Malto, in collaborazione con l’affiliato Food Group Service, operatore del settore della ristorazione e franchisee orientato a format innovativi, amplia la rete e apre un nuovo punto di riferimento del brand sul territorio nazionale.

Doppio Malto Bari si colloca in una location dinamica e di grande attrattività, l’ideale punto d’incontro per gruppi, famiglie e coppie, un brew restaurant di stampo americano, accattivante e informale. L’area ristorante si sviluppa sia all’interno, sia all’esterno con due dehor, ideali per le giornate di sole e durante la stagione calda.

Per chi vuole immergersi completamente nel mondo della birra artigianale, i posti al bancone permettono di scoprire curiosità e suggerimenti sulla spillatura e sulla degustazione. Inoltre, presso il beer shop si possono trovare i principali oggetti di culto dell’appassionato di birra artigianale, come i growler, i tradizionali contenitori da 2 litri per la birra alla spina d’asporto, e le birre in bottiglia per chi vuole gustarne una anche a casa propria.

Agli ospiti più attenti non sfuggirà un mobile molto particolare: chiusi con dei lucchetti ci sono i boccali di chiunque non può fare a meno di gustarsi la pinta nel proprio bicchiere, compagno di ricordi e viaggi nelle terre del luppolo. Da Doppio Malto Bari infatti sarà possibile custodire il proprio boccale e utilizzarlo ad ogni occasione.

Doppio Malto non dimentica anche tutti coloro che vogliono trascorrere una serata all’insegna dello sport: gli schermi permettono di seguire in diretta le partite e gli eventi sportivi in un’atmosfera divertente e coinvolgente. E per chi invece preferisce gli “sport da birreria”, con una sfida a calcio balilla si torna tutti bambini.

Le birre Doppio Malto

I brew restaurant Doppio Malto sul territorio italiano puntano molto sulla diffusione della cultura della birra artigianale, sia per il curioso e appassionato, sia per il novizio: lo staff esperto di Doppio Malto indica la birra che fa per ognuno e guida il cliente nella degustazione.

Sono 13 le diverse etichette artigianali Doppio Malto alla spina, molte delle quali detengono premi e riconoscimenti a livello mondiale. La nuova arrivata si chiama Leila Lager, una birra tipo Helles a bassa fermentazione, non filtrata, una bionda beverina e dissetante.

La ricerca costante sulle materie prime, ha permesso agli esperti mastri birrai di ideare birre per tutti i gusti: dolci, fruttate, amare, speziate, agrumate, profumate dai luppoli o dal gusto tostato del malto.

Doppio Malto produce anche birre stagionali, ispirate dai gusti e dai profumi di stagione: dalle birre estive fresche e fruttate alle birre invernali caratterizzate dalle calde spezie. Per i palati più esperti, la proposta ricade sulle birre barricate, limited edition per veri intenditori.

Solo qui si potrà chiedere una “Doppio Malto” senza incorrere in terribili errori! Il beer nerd avvisa che “doppio malto” non è una tipologia di birra, bensì una denominazione legislativa per indicare quelle birre con un grado alcolico superiore ai 3,8%vol. Qui si può ordinare una Doppio Malto, l’importante poi è specificare quale si preferisce!

La cucina del Brew Restaurant

Un’offerta food integrata, dall’aperitivo al pranzo, dalle degustazioni alla cena. La birra Doppio Malto rende unici i piatti cucinati direttamente con il prodotto artigianale e preparati utilizzando esclusivamente materie prime di qualità. Una sfida complessa ma obbligata per mantenere elevati gli standard. Nel menù spiccano i piatti di carne cotta alla brace, i burger artigianali di manzo, i galletti ruspanti, le focacce lievitate naturalmente, i dolci fatti in casa e molto altro ancora. Un’esperienza culinaria adatta a tutti i palati, vegetariani e carnivori, ma anche ai più piccoli con menù speciali dedicati agli under 12 al prezzo invitante di soli 3€!

Il format Doppio Malto

“Come operatore nel settore della ristorazione, Food Group Service si è avvicinato al format di Food Brand spa in occasione del Mapic Italy 2017: tra i molti brand, Doppio Malto spiccava come una novità del food retail con un’immagine coerente al business che cerchiamo di sviluppare, ovvero realtà giovani ma strutturate che guardano ad una diffusione nazionale valorizzando il prodotto di qualità”, dichiara Francesco Bianco, CEO di Food Group Service, franchisee titolare del Brew Restaurant Doppio Malto Bari. “Per la prima volta il brand Doppio Malto arriva al sud. La birra è sociale, di forte tendenza non solo tra i giovani, e la Puglia è un mercato in forte espansione, la piazza perfetta per uno sviluppo del format Doppio Malto. Una combinazione vincente data da un layout inconfondibile, dall’eccezionale birra artigianale e dalla qualità dei prodotti. Crediamo nelle potenzialità del brand a livello nazionale e andremo ad aprire un totale di 10 punti vendita gestiti da Food Group Service entro 3 anni”.

“Doppio Malto Bari è il Brew Restaurant che ancora mancava per conquistare il sud della penisola”, dichiara Giovanni Porcu, CEO e fondatore di Food Brand, azienda proprietaria del brand Doppio Malto. “La collaborazione con Francesco Bianco e Food Group Service dimostra come la nostra dinamicità si sposi a realtà imprenditoriali giovani, creando vere e proprie partnership per rendere Doppio Malto una fabbrica di birra diffusa in tutta Italia. Food Brand è un’azienda strutturata, una grande famiglia piena di risorse preziose che vengono incoraggiate per trovare le giuste sinergie e questo si rispecchia nell’estrema qualità del nostro dna”.