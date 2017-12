Droga nel Parco nazionale dell'Alta Murgia

Gli uomini del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale "Alta Murgia" di Altamura hanno scoperto e sequestrato in agro di Altamura, località "Gurla Manna" in pieno Parco Nazionale, circa 2 kg di marijuana già pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio.

Abilmente occultata all'interno di un casolare fatiscente ma non in maniera tale da sfuggire all'occhio attento dei militari, la droga è stata rinvenuta in un'intercapedine ricavata in un muro di un casolare abbandonato e fatiscente.

I Carabinieri durante un’attività di controllo del territorio, avendo scorto in lontananza un'autovettura in transito nei pressi del suddetto casolare, hanno deciso di effettuare un'accurata perquisizione dello stesso, rinvenendo così la sostanza stupefacente che avrebbe potuto essere suddivisa in oltre 2000 dosi per un valore di circa 20.000 €.

Sono in corso le indagini, dirette dal Capitano Giuliano Palomba, per risalire ai responsabili che risponderanno dei reati di traffico e detenzione di sostante stupefacenti.