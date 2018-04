Tre arresti nella notte

Intensa attività nel fine settimana per i Carabinieri di Altamura che hanno arrestato 3 persone in due distinte operazioni.

Nel primo caso i militari della locale stazione Carabinieri hanno arrestato per evasione A. R. 36enne, sorpreso fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel secondo caso, i militari dell’aliquota radiomobile nella notte scorsa, hanno sorpreso nella flagranza del reato di furto aggravato, due giovani altamurani, rispettivamente di 21 e 20 anni, entrambi pregiudicati, i quali, dopo aver forzato la rete di recinzione, si erano introdotti all'interno di un cantiere edile, impossessandosi di alcuni attrezzi da lavoro. Nella circostanza, al sopraggiungere di una gazzella, i due tentavano la fuga, allontanandosi per le vie limitrofe al cantiere, ma venivano raggiunti e bloccati dai militari. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al responsabile del cantiere, mentre gli arrestati, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono finiti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.