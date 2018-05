Sequestrati 100 Kg di salumi e formaggi ed oltre 10 mila euro di sanzioni

I militari del Reparto Carabinieri Forestali “Parco Alta Murgia” di Altamura hanno portato a termina una specifica attività posta in essere nell’ambito dell’evento “Federicus”, finalizzata a reprimere l’illegalità in materia di sicurezza agroalimentare sui prodotti distribuiti negli stands allestiti durante la nota rievocazione storica.

Più di 20 i controlli effettuati a tutela del consumatore sulla qualità e conservazione delle merci deperibili e soprattutto sulla tracciabilità ed etichettatura degli stessi.

Infatti sui banchi di vendita e pronti per la somministrazione al pubblico, i militari hanno rinvenuto merci, principalmente salumi e formaggi, privi di regolare etichettatura e tracciabilità sulla produzione, in netto contrasto con la normativa di settore e con i regolamenti comunitari.

Non solo, in altri casi, si è accertata la non idoneità delle condizioni di vendita e di conservazione delle merci in piena violazione delle norme igieniche poste a tutela della salute pubblica.

I controlli hanno interessato anche gli aspetti documentali e la verifica dei titoli abilitativi alla vendita in possesso degli espositori, riscontrando, anche qui, diverse irregolarità amministrative come la mancata registrazione dell’attività.

Per questo sono state elevate a carico degli espositori numerose sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro, e sono stati posti sotto sequestro amministrativo oltre 100 kg di prodotti alimentari quali salumi e formaggi.