Droga, due arresti a Castellaneta

La Compagnia Carabinieri di Castellaneta (Ta), nel week-end appena trascorso, ha predisposto ed eseguito un servizio a largo raggio, in arco notturno, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed in particolare dello spaccio di stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nei pressi di un locale da ballo, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 31enne, di Bari ed un 26enne di Altamura (Ba), entrambi incensurati.

I militari, nel corso di distinti servizi di osservazione, notavano che i due soggetti, venivano avvicinati da diversi giovani, con i quali si intrattenevano solo pochi istanti. Insospettiti da tali atteggiamenti, i Carabinieri decidevano quindi di procedere ad un controllo più accurato, all’esito del quale, rinvenivano, nella tasca dei pantaloni del 31enne, 2 gr. di cocaina, suddivisa in sei dosi, 9 gr. di hashish e 3 gr. di marijuana, oltre alla somma contante di 115,00 euro in banconote di vario taglio, mentre sulla persona del 26enne, venivano rinvenuti 7 gr. di cocaina, suddivisi in dodici dosi, 2 pasticche di ecstasi, 1 gr. di MD e somma contante di 130,00 euro, in banconote di piccolo taglio.

Sia lo stupefacente che il denaro rinvenuto, venivano sottoposti a sequestro, quest’ultimo in quanto ritenuto provento dell’attività illecita, sino a quel momento posta in essere dai soggetti.

Entrambi venivano tratti in arresto e al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, presso la Procura della Repubblica di Taranto, venivano tradotti presso la Casa Circondariale del capoluogo jonico.

Nel medesimo contesto operativo, venivano inoltre denunciati in stato di libertà, all'Autorità Giudiziaria tarantina, per i medesimi motivi, un 21enne di San Pietro Vernotico (Br) ed un 26enne di Bari, entrambi incensurati, in quanto sorpresi in possesso di complessivamente di 22 gr. di marijuana, 2 gr. di hashish e gr. 2 di MD, suddivisi in cinque dosi oltre alla somma contante di 165,00 euro, anche questa sequestrata in quanto ritenuta essere il ricavato della attività illecita sino a quel momento posta in essere dai due.

Infine, 7 giovani sono stati segnalati alle competenti Prefetture per uso non terapeutico di stupefacenti, sequestrando complessivamente 10 gr. di hashish, 2 gr. di cocaina, 1 gr. di ketamina, 2 gr. di MD, gr.1 di marijuana ed uno spinello.

Tutto lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto ad analisi chimiche-gascromatografiche, per la determinazione del principio attivo, a cura dei militari del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.