Furto sventato nella notte tra il 23 e 24 luglio dagli agenti della Vigilanza Altamura. Il sofisticato sistema di anti intrusione su sistema di videosorveglianza Geovision con installazione di telecamere Ip ha permesso di sventare un furto in una azienda altamurana, adibita a deposito, sita in via Santeramo (contrada Fornello). La centrale operativa della Vigilanza Altamura, dopo aver ricevuto prontamente la segnalazione di allarme, ha allertato in tempo reale i Carabinieri che subito dopo sono giunti sul posto, mettendo in fuga i due malfattori che, a volto coperto, erano entrati nella suddetta azienda.