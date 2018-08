Altamura e Gravina, Carabinieri arrestano due pusher e un sorvegliato speciale

I Carabinieri di Altamura hanno eseguito 3 arresti in flagranza di reato nell’ambito di servizi di controllo del territorio predisposti nel fine settimana.

In particolare, nel centro abitato del comune federiciano, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato una Fiat Punto a bordo della quale, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso. Gli occupanti, un 36enne ed un 29enne, entrambi pregiudicati di Bari non hanno saputo giustificare la loro presenza sul territorio ed inoltre uno dei due è risultato essere gravato dalla Sorveglianza Speciale di PS, misura di prevenzione che obbliga il soggetto a non uscire dal luogo di residenza senza autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Per questo motivo, oltre ad essere stati entrambi denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, per il 36enne sorveglia speciale, è stato eseguito l’arresto in flagranza di reato.

I Carabinieri di Gravina in Puglia, invece, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Altamura, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio che nei giorni scorsi ha altresì visto impegnato un elicottero, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due soggetti del luogo, un 34enne pregiudicato ed un insospettabile 52enne, incensurato. In particolare, nel corso delle perquisizioni eseguite, sia nelle abitazione che nei garage, i militari hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente circa 100 grammi di cocaina e 225 grammi di marjuana pronte per essere immesse sul mercato, nonché un bilancino di precisione e diverso materiale necessario al taglio e confezionamento.

I due soggetti, pur ammettendo le loro responsabilità, non hanno fornito ulteriori elementi sulla provenienza dello stupefacente pertanto, al termine dell’attività, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ed associati al carcere di Bari.