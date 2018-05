Il Liceo Scientifico e Linguistico "Federico II di Svevia" finalista al concorso Policultura 2018

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura si guadagna un posto tra i finalisti per il concorso Policultura 2018, una delle più prestigiose iniziative per le scuole dedicate al digital storytelling, la narrazione multimediale. Organizza e promuove Hoc Lab, laboratorio multidisciplinare del Politecnico di Milano.

Il liceo altamurano, guidato dal dirigente scolastico Giovanna Cancellara, è l’unico tra gli istituti di secondo grado della Puglia ad essere stato selezionato dalla giuria e parteciperà, insieme ad altre cinque scuole superiori d’Italia, alla fase finale del concorso. Durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a Milano il prossimo 5 giugno, saranno resi noti i nomi dei vincitori.

Il liceo “Federico II” ha partecipato con la narrazione multimediale Books and Theatre curtains ( Libri e sipario ), che racconta, in lingua inglese e in 12 capitoli corrispondenti ad altrettanti brevi video, il percorso di alternanza scuola lavoro svolto durante l’anno scolastico in corso dalle classi 3A, 3H e 3G con il teatro Mercadante di Altamura. La narrazione, della durata complessiva di circa un quarto d’ora, esamina i principali argomenti affrontati, la sicurezza a teatro, la comunicazione e l’organizzazione di eventi, l’accoglienza del pubblico. Uno spazio viene dedicato anche ai laboratori seguiti dagli studenti ed allo stage. Con uno stile efficace e diretto, i ragazzi raccontano la loro esperienza attraverso parole e immagini. Tutti i materiali prodotti, dai testi alle immagini ai video al sottofondo musicale, sono stati realizzati dagli studenti con la guida delle docenti Sabina Piscopo, Margherita Susca, Arcangela Gigantelli e Laura Scalera.

La narrazione multimediale, insieme ai lavori degli altri finalisti per tutte le categorie del concorso, può essere visionata attraverso il seguente link: http://www.policultura.it/premiazione/finalisti/

Policultura invita le classi a creare storie multimediali interattive usando 1001Storia, uno strumento autore creato da HOC-LAB. Le scuole partecipano ad un concorso che premia le narrazioni secondo i diversi livelli scolastici. La valutazione si basa sulla qualità del risultato e sul valore didattico dell’esperienza.