Rally Matematico Transalpino sezione Puglia, il "VI Circolo Don L. Milani" alla finale di Barletta

Venerdì 25 maggio 2018, a Barletta, presso l’Ipsia “Archimede” di Barletta, a cominciare dalle ore 16, si terrà la finale del 26° Rally Matematico Transalpino della Sezione Puglia.

Alla manifestazione, patrocinata dalla provincia BAT e dalla Granoro il Primo, e che si concluderà con la premiazione delle classi vincitrici, parteciperanno classi degli istituti scolastici dalla terza primaria fino al biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Le scuole finaliste sono:

‘ VI Circolo Don L. Milani’, Altamura

I.C. ‘Santomasi Scacchi’, Gravina di Puglia

I.C. ‘Tattoli-De Gasperi’, Corato

I.C. ‘Jannuzzi/Mons. Di Donna’, Andria

I.C. di Striano, Napoli

Scuola S. 1° grado Ettore Fieramosca, Barletta

IS ‘Petrarca Padre Pio’, San Severo

Scuola S. 1° GRADO p. n. Vaccina, Andria

I.C 1° C.D. Manzoni, Molfetta

S.M. G.S. ‘Poli’, Molfetta

IPSIA ‘Archimede’, Barletta

IPSSAR Molfetta, Via Giovinazzo s.s. 16 località Cala

IISS ‘Oriani-Tandoi’, Corato

IISS Aldo Moro, Trani - I.T.I.S. Andria

Nelle fasi preliminari hanno partecipato con altrettanto entusiasmo e preparazione altre classi della Puglia.

A livello nazionale hanno partecipato sezioni italiane, della Francia, Belgio, Lussemburgo, Algeria, Argentina, Brasile.

“Il Rally Matematico Transalpino – spiega la professoressa Felicia Andriani, docente di matematica dell’ Ipsia ‘Archimede’ di Barletta, coordinatrice internazionale dell’associazione Rally Matematico Transalpino - è una gara internazionale per classi. Vince la classe. Gli alunni in 50 minuti collaborando devono risolvere problemi non standard che necessitano delle energie e della creatività di ciascuno. Il Rally è un’occasione per tutti per divertirsi e studiare bene la matematica”

La manifestazione si concluderà con le premiazioni a cominciare dalle ore 18,30.

Info: www.armtint.org