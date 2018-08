L' associazione Festival dei Claustri di Altamura, in patrocinio con il Comune di Altamura e di altri Enti Pubblici del territorio, organizza la VI edizione del Festival dei Claustri: "Apriamo le porte alla città”.



A questo proposito, oggi lunedì 6 agosto 2018, alle ore 17:00, presso claustro F.lli Salvatore di Altamura, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2018.



In questa occasione interverranno gli organizzatori e saranno presentati il calendario degli eventi, gli artisti selezionati, i claustri interessati, nonché le novità dell'edizione 2018.



Il Festival, nato per tutelare, conoscere e valorizzare il centro storico di Altamura, si articolerà in una serie di eventi, presentazione di libri, spettacoli musicali, teatrali e di danza, nonché laboratori urbani, di arti e mestieri e momenti di confronto. Si svolgerà nelle seguenti date: 31 agosto e 1 settembre, 7 e 8 settembre, 14 e 15 settembre.



L'iniziativa è entrata ufficialmente a far parte degli eventi promossi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.



Siete dunque tutti invitati a partecipare.