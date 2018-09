Festival dei Claustri 2018, fino al 15 settembre centro storico protagonista

Il “Festival dei Claustri” è giunto quest’anno alla sua 6^ edizione, che per tre weekend consecutivi, a partire dal 31 agosto, fino al 15 settembre, animerà il “Borgo Antico” di Altamura. Promosso dall’associazione Festival dei Claustri, con il patrocinio del Comune di Altamura, del GAL Terre di Murgia e di altri Enti ed Associazioni locali, questo appuntamento mira a valorizzare e a far conoscere il centro storico altamurano. Filo conduttore per il 2018, sarà il tema “Apriamo le porte della città”, con l’organizzazione di attività “itineranti”, vale a dire spettacoli di musica, teatro e danza, presentazioni di libri, laboratori urbani dedicati alle arti e ai mestieri, disseminati lungo tutto il labirinto di piazzette del caratteristico cuore urbano altamurano. Sono 80 i claustri con il maggiore rilievo storico, la cui architettura porta i segni del fluire del tempo e del passaggio e della convivenza di popolazioni di diverse: Latini, Greci, Arabi, Ebrei. Uno degli obiettivi principali di questo “esperimento sociale”, che fa leva sull’azione volontaria e partecipativa della comunità altamurana, è quello di rendere i claustri il cuore culturale pulsante della città, rendendoli, così sempre più fruibili e vivibili, non solo per i cittadini stessi, ma anche per i visitatori, ai quali si vuole offrire un’immagine autentica di Altamura, all’insegna della sostenibilità e di un’idea di turismo più responsabile. Ecco il programma completo.