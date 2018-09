Museo archeologico, il 10 settembre ospiterà la mostra il "Vangelo secondo Matteo"

Lunedì 10 settembre 2018 a partire dalle ore 20.00 il Museo Archeologico Nazionale di Altamura ospiterà la mostra dal titolo il Vangelo secondo Matteo a cura di Donato Fiorino e Angela Tauro. Saranno proposte quattordici scene, quattordici come le fasi della Passione di Cristo, personalmente interpretate e ispirate al film di Pier Paolo Pasolini. Si assisterà alla rievocazione della scoperta e della valorizzazione dei luoghi dell’Italia meridionale e in particolare della Puglia, tra cui Manduria, Massafra, Ginosa, Gioia del Colle, Castel del Monte fino a Matera, selezionati in quanto luoghi genuini e autentici in grado di evocare efficacemente la vicenda “più grande che sia mai accaduta”, quale la Passione di Cristo.

Interverranno: Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti; il Prof. Giuseppe Pupillo, Presidente dell'Ente Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura.

Porgerà il saluta l'assessore alla cultura del comune di Altamura dott. Nino Perrone.

Per l'occasione il museo osserverà orario di apertura prolungato fino alle 23:00 con ultimo ingresso previsto alle 22:30. Ingresso libero.