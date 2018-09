Prima edizione della Mostra Fotografica, l’essenza della Festa Medievale attraverso numerosissimi scatti originali di fotografi professionisti o semplicemente appassionati di fotografia.

Una raccolta degli attimi più suggestivi e ineditidi Federicus 2018, la Festa Medievale che ha chiuso i battenti la scorsa edizione con un bilancio positivo di presenze, saranno messe in mostra nel prossimo weekend,nella sala Camastra del GAL Terre di Murgia.L’inaugurazione della Mostra Fotografica realizzata dalla AC Fortis Murgia è prevista sabato 8 settembre 2018 alle ore 10.30. “Il nostro intento è quello di testimoniare la nostra festa utilizzando i tanti punti di vista personalizzati che” – ha dichiarato il Presidente dell’A.C. Fortis Murgia,Carlo Camicia – “ messi insieme ci permettono di ricostruire la trama intessuta della manifestazione federiciana nell’ambito di una mostra fotografica che documenti Federicus 2018.

L’appuntamento con la fotografia ispirata in questa edizione dal filo conduttore de “Li Affanni” danteschi (IV canto del Purgatorio),sarà impreziosita dalla premiazione dei click più belli e suggestivi scelti dalla giuria, composta da esperti nel campo della fotografia e delle arti applicate, del Concorso Nazionale Fotografico dal titolo “Scatti di Storia”, il contest che si è svolto durante la kermesse federiciana con una numerosissima partecipazione di fotoamatori e professionisti. Ai migliori scatti nelle tre categorie, Luoghi (Danilo Vicenti), Persone (Antonio Moramarco) e Menzione Speciale della Giuria (Giancarlo Sisca), verranno riconosciuti i premi come da regolamento (somma di 250 euro, soggiorno per due notti in hotel e Pass di accessoa tutti gli eventi di Federicus 2019) e l’esposizione delle opere vincitrici nell’ambito della Mostra Fotografica. La premiazione avverrà domenica 9 settembre alle ore 19.00.

La straordinarietà dell’iniziativa è che i partecipanti fotografi hanno potuto raccontare il Medioevo che si nasconde dietro i gesti dei figuranti e la teatralità del Corteo Storico lungo le antiche stradine e vicoli della cittadina murgiana nei giorni di festa, che traspirano di medioevo e dove il tempo sembra inesorabilmente fermarsi. Un’esperienza unica e indimenticabile, vissuta tra la gente, con una serie di foto i cui scatti vanno oltre la semplice immagine, fino a catturarne gli aspetti sensoriali di Federicus, come le sue passioni, i suoi colori, le sue musiche, i suoi rumori, i suoi profumi e i suoi silenzi. Visitare la Mostra Fotografica Federicus 2018 per crederci!

Commissione di valutazione del Concorso fotografico nazionale “Scatti di storia”

Prof. Giuseppe Sylos Labini – Direttore Accademia di Belle Arti, Bari

Pietro Amendolara – Membro commissione artistica UIF (Unione Italiana Fotoamatori)

Carlo Camicia – Presidente Fortis Murgia

Alessandro Martello – Direttore artistico

Franco Damiano – Scenografo e costumista

I partners:

NIKON Club

CANON ITALIA Club

DOMIAD Photo Network

I vincitori:

Antonio Moramarco (Altamura-BA) - Sezione Persone

Danilo Vicenti (Altamura-BA) - Sezione Luoghi

Giancarlo Sisca (Rossano-CS) - Menzione speciale della giuria