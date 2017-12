Sanità, Galante (M5S): «Quali risultati del piano sperimentale per la riduzione liste d'attesa?»

“Conoscere gli esiti del piano sperimentale di riduzione delle liste d'attesa previsto da una Delibera di Giunta del 2013, di cui si sono perse le tracce da ormai quattro anni”. È quanto ha chiesto il consigliere del M5S Marco Galante attraverso una PEC indirizzata al Direttore del Dipartimento Salute Giancarlo Ruscitti e all’Assessore alla sanità Michele Emiliano.

La Delibera richiamava un accordo stipulato tra Regione, Asl pugliesi e organizzazioni sindacali del comparto sanità, in cui erano contenute una serie di indicazioni per dare il via ad un progetto di sperimentazione della durata di circa 1 anno, sino a maggio 2014, e che aveva come obiettivo l’abbattimento delle liste d’attesa. Nella richiesta si chiede di conoscere le valutazioni operate in merito, le risorse destinate dalle singole ASL ed i compensi erogati al personale, nonché gli esiti delle valutazioni dei Direttori Generali con riferimento all'obiettivo della riduzione delle liste d’attesa.

“Data l’assoluta importanza dell’iniziativa che tocca un tema delicatissimo nell’ambito della sanità pugliese (ma anche nazionale), quale quello delle liste d’attesa – dichiara Galante – credo sia fondamentale conoscere i risultati prodotti da questa sperimentazione. A causa delle lunghissime liste d’attesa, molto spesso i cittadini si trovano dinanzi ad un bivio: rivolgersi ad un privato (con annesso aggravio economico a loro carico) oppure addirittura rinunciare a curarsi per via delle limitate disponibilità economiche. Inoltre se si pensa che sono state impiegate delle risorse pubbliche, diventa ancor più importante capire se siano servite effettivamente a trovare una soluzione al problema. I cittadini pugliesi - conclude - devono sapere come vengono impiegati i soldi pubblici e con quali risultati, e noi tutti auspichiamo che il dott. Ruscitti e l’Assessore Emiliano possano darci delle risposte concrete”.