L'annuncio di Sinistra Italiana: Salvatore Lospalluto candidato al Parlamento

"Nell’assemblea - si legge in una nota diffusa dal partito politico - degli iscritti e simpatizzanti di Sinistra Italiana, Circolo di Altamura, tenutasi ieri 10 Gennaio nella sede di via Manfredi, all’unanimità, è stata proposta, per il collegio uninominale che comprende Altamura, la candidatura di Salvatore Lospalluto al Parlamento per la Camera dei Deputati. La scelta è stata dettata dall’impegno politico che lo stesso Lospalluto, già segretario provinciale di Sinistra Italiana, ha profuso per più di vent’anni, per le competenze acquisite, per l’età anagrafica che consentirebbe un ricambio generazionale nell’attuale panorama politico italiano".