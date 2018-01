Elezioni politiche 2018, depositate le liste di Forza Italia. Ecco i nomi

Food L’artigianalità a 360°: inaugura Doppio Malto Bari Le foto

La birra artigianale Doppio Malto approda per la prima volta al sud, in Puglia, con il suo decimo Brew Restaurant. Doppio Malto Brew Restaurant Bari, presso il cinema multisala Showville in via Giannini 9, nasce come un’esperienza coinvolgente a 360°: dalla cultura della birra artigianale