Ad Azzollini salta candidatura ad Altamura: «Sono amareggiato, è mancata la lealtà»

È la situazione politica più calda del momento. Antonio Azzollini fuori dai giochi per la candidatura a senatore della Repubblica. L’abbiamo incontrato questa mattina nel suo studio legale e non ha lesinato critiche soprattutto al metodo delle scelte dei candidati.

Una contestazione in tutta franchezza, ma anche la voglia di reagire e di continuare a battersi politicamente.

“La decisioni di non candidarmi – ha detto – è maturata un solo giorno, in un solo momento. A Roma mi si diceva, da parte del coordinatore regionale e del capogruppo al Senato, che sarei stato candidato al collegio uninominale Puglia 2 (Altamura). Non era facilissimo, ma avevo accettato con passione e convinzione. Improvvisamente terzi mi hanno comunicato che non ero candidato ma che invece lo era Carmela Minuto. Ho chiesto spiegazioni e nessuno dei due mi ha più risposto al telefono da quel momento. È successo il giovedì 25, giorno in cui si era chiuso il tavolo di coalizione.

La spiegazione? Me la sono data quando ho letto le liste. Ho la sensazione che siano state fatte con metodiche da corte premoderna. La presenza in più collegi, in posizioni tali da favorire qualche altro, lo sradicamento della candidature dai territori mi sono parse appartenere a logiche a mio avviso non comprensibili. Tutto ciò contraddice in modo eclatante lo spirito del presidente Berlusconi”.

“Non mi sento tradito – ha concluso – ma amareggiato. Sul piano umano mi è mancato il tratto di lealtà che deve contraddistingue sempre chi sta dalla stessa parte. In questa campagna elettorale è stata trascurata la trasparenza dei metodi e delle scelte. Supporto a Carmela Minuto? Sono ancora in fase di riflessione, valuterò anche il comportamento della candidata, che finora è stato sconveniente, avendo detto bugie e di non sapere perché sia stata scelta. Così si aliena anche le residue volontà di contribuire alla campagna elettorale. Ma non mi lascio tentare dalle emozioni, mi auguro che mi spieghi il suo programma, per il suo territorio. Al momento posso dare solo un giudizio negativo".

A questo link potete visionare l’intervista integrale.