Domenica il gen. Pappalardo (MLI) a Santeramo per le “ragioni del Non Voto”

Domenica 25 febbraio, alle ore 19:30, presso la Sala Alfia si svolgerà un evento politico del Movimento Liberazione Italia del Gen. Antonio Pappalardo.

L’evento, dal titolo “Le Ragioni del Non Voto – Per un’Italia libera e democratica” vedrà la partecipazione dello stesso Pappalardo e del dott. Salvatore Rainò.

Durante la serata si discuterà – come si legge in un volantino di presentazione dell’iniziativa – “dell’invito al non voto, della nullità del Porcellum-Rosatellum, del reato di usurpazione di potere, di parlamentari abusivi da arrestare e dell’obbligo vaccinale e dipendenza farmacologica”.