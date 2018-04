Piano sociale di zona: al via la progettazione anticipata

Si apre la fase di progettazione partecipata del piano sociale di zona per il triennio 2018-2020. Ne dà notizia l’assessore delegato Claudia Stimola, rendendo noto che Giovedì 5 Aprile, con inizio alle 15.30, nei saloni del consiglio comunale di Altamura avrà luogo un primo incontro, finalizzato a favorire l’avvio del percorso che porterà alla definizione della nuova rete locale dei servizi in ambito sociale. Alla riunione potranno partecipare, in particolare, oltre agli amministratori dei Comuni di Altamura, Gravina, Santeramo e Poggiorsini, anche i sindacati, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ordini ed associazioni professionali, associazioni di categoria e delle famiglie, cittadini.

"Un invito da non lasciar cadere – osserva l’assessore Stimola – per favorire una più precisa ed aggiornata mappatura dei bisogni reali del territorio, di eventuali proposte e soprattutto e delle misure da adottare per rendere più efficace ed efficiente il sistema dei servizi sociali nell’area murgiana, nel confronto con le istituzioni e nel costante dialogo con la cittadinanza attiva e le sue articolazioni".