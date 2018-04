Amministrative 2018, nominato coordinatore cittadini di "Iniziativa Democratica"

Lo scorso 4 aprile Donato Tragni è stato nominato coordinatore cittadino dalla segreteria regionale del movimento politico "Iniziativa Democratica", a firma del coordinatore regionale Alfonso Pisicchio, .

In vista delle prossime amministrative, il "gruppo politico - si legge in una nota - auspica un'apertura politica a tutti i soggetti civici e politici del nostro territorio per la condivisione di progettualità, programmi che possano rilanciare l'azione politico-amministrativa e dare nuovi impulso economico alla città di Altamura".