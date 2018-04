Colonna: "Sbloccare fondi per manutenzione rete stradale di Città Metropolitana e Province"

"La condizione disastrosa in cui versano moltissime arterie stradali di competenza provinciale impone che la Regione Puglia proceda, con la massima urgenza, all’assegnazione delle risorse disponibili alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari affinché vengano realizzati nel più breve tempo possibile interventi di manutenzione non più procrastinabili."

A dichiararlo, in una nota a mezzo stampa, è il consigliere regionale Enzo Colonna. "Come noto, infatti, - aggiunge - con delibera n. 815 del 29 maggio 2017 la Giunta regionale ha stanziato complessivamente, per il miglioramento delle condizioni in cui versano le strade di proprietà delle Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, 17 milioni e 800 mila euro rivenienti da una ricognizione effettuata dal Dipartimento regionale “Mobilita, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio” su progetti già finanziati nel 2010 nell’ambito della programmazione statale denominata “Strada Facendo”, ma in parte non eseguiti o mai avviati. Il governo regionale, dunque, ha opportunamente recuperato una ingente quantità di risorse (come detto pari a quasi 18 milioni di euro) inutilmente vincolate per destinarle alla realizzazione di progetti di manutenzione ordinaria delle arterie stradali che presentino le caratteristiche della urgenza e della immediata cantierabilità."

"Pertanto, - incalza Colonna - con la già citata Delibera 815 del maggio 2017 le Province pugliesi e la Città Metropolitana sono state invitate a presentare, entro il termine di quattro mesi, i progetti da finanziare in modo da poter assegnare le risorse e consentire un rapido affidamento dei lavori. Tuttavia, pur essendo trascorsi diversi mesi, non si è ancora provveduto ad adottare un atto ricognitivo e deliberativo dei progetti trasmessi da Province e Città metropolitana in modo da assegnare loro le risorse per gli interventi individuati. È urgente, pertanto, definire questa procedura con la massima celerità al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi di lavori di manutenzione non più rinviabili, ormai divenuti indispensabili per garantire la sicurezza della viabilità."

"Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bari, - conclude il consigliere regionale - le risorse complessivamente disponibili ammontano a 7 milioni e 500 mila euro e potranno essere utilizzate per realizzare diversi interventi su strade provinciali del barese (ad esempio, quelli finalizzati ad aumentare le condizioni di sicurezza lungo la Altamura-Corato S.P. 238 o la Altamura-Laterza S.P. 41, un’arteria che collega la Murgia barese con il “tarantino”)."