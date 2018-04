Lega, Salvini modifica l'organigramma regionale del partito

Cambio della guardia nei ranghi dell’organigramma della Lega in Puglia.

Da quanto si apprende sui social il candidato premier del centrodestra e leader della Lega, Matteo Salvini, in una visita in Puglia ha ufficializzato il nuovo organigramma regionale del proprio partito qui in Puglia.

A capo del primo partito di centrodestra Giovanni Riviello, già consigliere comunale a Santeramo e due volte candidato sindaco, e il consigliere regionale, recentemente candidato ma non eletto alla Camera, Andrea Caroppo.

Riviello andrà a ricoprire il ruolo di Presidente regionale del partito. A Caroppo il ruolo di Segretario regionale.