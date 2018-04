Il deputato Angiola (M5S) nella commissione per l'esame di atti del Governo

C'è anche il deputato santermano del MoVimento 5 Stelle, Nunzio Angiola, nella neo istituita "Commissione speciale per l'esame di atti del Governo".



La commissione, istituita presso la Camera dei Deputati, procederà all'esame di numerosi schemi di decreti legislativi del Governo uscente, in corso di adozione o già adottati e quindi da convertire in legge nei termini previsti dalla Costituzione.



La commissione, inoltre, potrà svolgere un'attività conoscivitiva preliminare del DEF (Documento di economia e finanza) 2018.



«Considero - commenta il deputato - un onore e un privilegio poter far parte, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle, di questa importante e prestigiosa commissione. Avendo insegnato ragioneria pubblica per diversi anni nell’Università, dirigendo un Osservatorio sulle Amministrazioni Pubbliche e avendo ricoperto per oltre 10 anni il ruolo di revisore dei conti negli enti locali sono sicuro di poter dare un contributo qualificato sui temi che riguardano l’efficiente allocazione delle risorse, alla luce dei vincoli di bilancio esistenti, e, al momento opportuno, nella delicata fase di analisi del Documento di Economia e Finanza 2018. In stretta sintonia con i miei colleghi e con il Gruppo del Movimento 5 Stelle mi adopererò al momento opportuno affinché i 20 punti sulla qualità della vita degli italiani abbiano un primo e importante riconoscimento nel Documento di Economia e Finanza 2018».



«Tra i provvedimenti urgenti più importanti da esaminare - continua Angiola - figurano gli schemi di Decreti legislativi sulla riproduzione animale, sull’attuazione delle direttive europee sui lavoratori marittimi, sui pacchetti turistici e sulla distribuzione assicurativa, sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, sulla riduzione degli inquinanti atmosferici e sulla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori. Particolare menzione meritano anche lo Schema di Decreto legislativo da convertire, sul regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, nonché quello sulla tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Di volta in volta potranno poi essere sottoposti all’esame della Commissione altri atti di particolare rilevanza e urgenza».



La commissione, alla quale parteciperà anche il neo deputato di Santeramo eletto nel collegio uninominale Puglia 05 - Altamura, si riunirà per la prima volta giovedì 12 aprile.