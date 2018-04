Edilizia scolastica, la Regione approva linee guida per un piano triennale di interventi

"La Giunta regionale ha approvato le linee guida per la definizione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali”.

A darne notizia, alla nostra Redazione, è il consigliere regionale Enzo Colonna.

Si tratta di un importante e articolato provvedimento con il quale la Regione Puglia recepisce e specifica i criteri fissati dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 aprile, emanato a valle dell’accordo raggiunto nel mese di novembre in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nei prossimi giorni verrà adottato un avviso pubblico finalizzato a costituire un elenco di interventi di miglioramento, messa in sicurezza, ristrutturazione e nuova realizzazione di edifici scolastici pubblici pugliesi (comprese le palestre), che saranno finanziati nei prossimi tre anni. Tale avviso sarà formulato in modo tale che le graduatorie possano essere utilizzate dallo Stato o da parte della Regione per la concessione di ulteriori finanziamenti, anche con riferimento a specifiche tipologie di intervento e/o specifiche lavorazioni in ragione della coerenza con il finanziamento da assegnare.

“Per la nostra regione – commenta Colonna - sono già disponibili circa 90 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio dello Stato, a cui dovrebbero aggiungersi altre cospicue risorse derivanti sia dal Programma Operativo Regionale (POR Puglia 2014/2020), per circa 70 milioni di euro a valere sull’Asse X (“investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento”). Sono inoltre, in attesa di conferma un ulteriore riparto di fondi statali destinati alla Puglia, pari a circa 200 milioni, e risorse specifiche per l’adeguamento alla normativa antincendio con un contributo per ogni singola scuola pari a 50 mila euro per le scuole di primo grado e 70 mila per quelle di secondo grado”.

“Le risorse già disponibili saranno ripartite e destinate per il 30% a progetti presentati da Province e dalla Città Metropolitana di Bari, e per il 70% a quelli presentati dai Comuni”.

“L’obiettivo strategico – commenta ancora il consigliere regionale - è quello di definire un piano organico e molto ambizioso per il miglioramento complessivo dell’edilizia scolastica regionale cui stanno lavorando con grande impegno e ciascuno per le proprie competenze, l’Assessore Sebastiano Leo e la Sezione regionale “Istruzione e Università”, diretta dall’Arch. Maria Raffaella Lamacchia, di concerto con la consigliera del Presidente Emiliano in materia di opere pubbliche, Anna Maria Curcuruto, e la Sezione “Lavori Pubblici”, diretta dall’Ing. Antonio Pulli, che ringrazio”.

Tra gli interventi ritenuti prioritari, quelli di adeguamento sismico delle scuole esistenti o progetti di edifici di nuova costruzione nel caso in cui l’adeguamento risulti eccessivamente oneroso.

Seguono, in ordine di priorità, gli interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, gli ampliamenti di edifici esistenti o la realizzazione di nuovi per specifiche esigenze scolastiche, e altre tipologie di intervento per edifici già a norma.

La Regione selezionerà i progetti tenendo conto di una serie di criteri, tra cui il livello di progettazione (progetto di fattibilità, progetto definitivo o progetto esecutivo), il completamento dei lavori già avviati, la sostenibilità ambientale del progetto, il grado di dispersione scolastica, la qualità architettonica o la disponibilità dell’ente proponente a cofinanziare il progetto.

Un punteggio aggiuntivo sarà attribuito qualora l’intervento proposto sia l’esito di un concorso di idee o di progettazione, strumento, questo, previsto dal Codice degli appalti pubblici e finalizzato a valorizzare l’innovatività e la creatività soprattutto dei giovani professionisti.

Ulteriore elemento caratterizzante delle linee guida approvate è che il piano triennale di edilizia scolastica sarà aggiornato annualmente con la rideterminazione dei punteggi sulla base di una serie di criteri tra cui lo stato di avanzamento delle progettazioni.

“Si tratta evidentemente di una straordinaria opportunità che gli Enti locali non devono lascarsi sfuggire per proporre e realizzare progetti utili oltre che a migliorare complessivamente il patrimonio di edilizia scolastica esistente, anche a contrastare l’abbandono scolastico attraverso il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità degli ambienti e delle infrastrutture per l’apprendimento” – conclude il consigliere Colonna.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando cui seguirà la fase di invio e di valutazione delle proposte progettuali.