Pubblicata graduatoria avviso percorsi ciclabili e pedonali. Altamura esclusa

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 19 aprile 2018 la determinazione dirigenziale n. 11 del 13 aprile 2018 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, che rettifica la determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 relativamente all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali (pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017 con scadenza di presentazione delle domande al 27 luglio 2017).

L'atto dirigenziale – come si legge sul sito web della Regione Puglia - è stato emanato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane" in virtù del quale la Giunta regionale ha stanziato la somma di € 12.000.000,00 per la realizzazione di questi percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali.

Dalla lettura della determina si evince che sono solo 11 comuni pugliesi i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile.

29, invece, i comuni che non hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso pubblico, tra questi i comuni di Gioia del Colle, Bisceglie, Acquaviva delle Fonti e Ruvo di Puglia.

Sono invece 39 i comuni che invece non hanno superato la fase di ammissibilità tra cui i comuni di Altamura, Bitonto, Cassano delle Murge, l’associazione di comuni Molfetta e Giovinazzo, Gravina in Puglia. e Santeramo in Colle.