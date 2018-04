Rosa Melodia candidata sindaco per il centro sinistra

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della coalizione di centro sinistra che annuncia la candidatura a sindaco di Rosa Melodia.

"Siamo le forze politiche e i movimenti - si legge nel comunicato - che vogliono una città libera, aperta e plurale, ma soprattutto governata con trasparenza, efficacia, legalità e partecipazione democratica.

Sappiamo bene che non esistono scorciatoie o ricette miracolose, ma allo stesso tempo non abbiamo alcun timore ad affrontare nessuno dei problemi irrisolti, anche quelli più spinosi, che attendono da troppo tempo di essere governati.

Siamo le forze politiche e i movimenti che vogliono creare opportunità di crescita e sviluppo economico per tutte e tutti, senza lasciare indietro nessuno; che vogliono sfruttare tutte le occasioni per restituire ad Altamura il ruolo che merita. Per questo vogliamo mettere in campo una squadra di governo giovane e competente, le nostre esperienze, il nostro impegno e i nostri rappresentanti ai diversi livelli istituzionali.

Siamo le forze politiche ed i movimenti che si impegnano a proseguire il lavoro di dialogo, informazione e proposta fin qui svolto negli ultimi anni da Antonello Stigliano, Antonio Cappiello, Gino Loiudice, Raffaella Petronelli, Piero Mascolo, Rosa Melodia, Vito Menzulli, e da tutti gli altri esponenti politici, che hanno tenuto ferma la propria distanza e differenza rispetto all’Amministrazione mandata a casa dallo scandalo tangenti.

Siamo le forze politiche ed i movimenti che, dopo le ombre e il malgoverno delle ultime amministrazioni, convintamente intendono sottoscrivere un patto etico tra amministratori e cittadinanza per evitare trasformismi, inciuci e imbrogli e per ridare speranza.

Senza illusioni né pregiudizi, siamo consapevoli che solo mettendo in campo le energie migliori potremo creare ed animare una vera “squadra di governo” all’altezza delle sfide di modernizzazione che ci attendono.

Siamo le forze politiche e i movimenti che, senza camuffarsi dietro sigle e simboli apparecchiati all'occorrenza, hanno il coraggio e l’orgoglio di mostrare il proprio volto, il proprio impegno e la propria storia, insieme ai cittadini e alle forze sane che insieme a Rosa Melodia, nostra candidata Sindaco, vorranno unirsi a noi per cambiare Altamura.

Siamo le donne e gli uomini di: ABC - Altamura Bene Comune, GIF - Giovani Idee in Fermento, LiberAltamura, Lista Più, PD - Partito Democratico, Progetto in Comune, Sinistra in Movimento."