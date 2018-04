Il Movimento 5 Stelle Altamura pronto per le elezioni

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Movimento 5 Stelle Altamura che annuncia la candidatura a sindaco, per le prossime amministrative altamurane, di Raffaele Difonzo.

"Nel pomeriggio di venerdì 20 aprile è stata ufficializzata la certificazione che autorizza all'utilizzo del logo Movimento 5 Stelle.Raffaele Difonzo, architetto e storico attivista altamurano, sarà il candidato sindaco che guiderà una lista formata da energie nuove e competenze pronte per regalare un'amministrazione efficace ad Altamura, in piena discontinuità con il passato.Crediamo fermamente che la scelta di Raffaele Difonzo rappresenti, per i cittadini, garanzia di continuità del progetto avviato in questi anni sul territorio.Nei prossimi giorni saranno presentati i singoli candidati e il programma di governo per i prossimi anni."