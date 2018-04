Antonello Laterza candidato sindaco per il centro destra

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sottoscritto da Forza Italia, Lega, Udc, Albero della libertà - Radici del Cambiamento, Altamura con Antonello Laterza sindaco per ufficializzare la candidatura a sindaco di Antonello Laterza.

"Il centro destra altamurano, con la partecipazione dell' UDC e di numerosi esponenti della società civile, ha condiviso l'individuazione del dottor Antonello Laterza quale candidato sindaco, proposto da Forza Italia e dalla Lega, dopo un estenuante mese di trattative con altri esponenti politici, intralciate da progetti trasversali tendenti a snaturare la coalizione, ha deciso di rompere gli indugi e dare inizio alla campagna elettorale con un programma concreto che guardi alla città ed ai suoi problemi e non ai giochi di equilibrismo politico. Alcuni interlocutori della coalizione di centrodestra - si legge nel comunicato di Forza Italia - si erano spinti al punto di aprire trattative parallele con forze politiche di sinistra, ragion per cui tale situazione era diventata insostenibile ed insopportabile. Nei prossimi giorni il candidato sindaco Antonello Laterza, incontrerà i cittadini per un serio confronto volto a far conoscere e condividere le priorità programmatiche, per Altamura e per gli altamurani."