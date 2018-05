Ospedale dell'Alta Murgia, Stea: «Perché non ci si arriva in treno?»

"Perché non istituire una fermata ferroviaria presso l’ospedale Perinei dell’Alta Murgia per permettere agli utenti e ai dipendenti di raggiungere agevolmente la struttura anche utilizzando forme di mobilità alternativa rispetto alle automobili o agli autobus?"

É quanto chiede il consigliere regionale pugliese, Gianni Stea rivolgendosi per quanto di competenza all’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia e ancor più alla società ferroviaria delle Appulo-Lucane (Fal) la cui linea, nella tratta tra Altamura e Gravina passa a poche centinaia di metri proprio dall'ingresso del Perinei.



Stea spiega che "si tratta di una situazione ben nota alle Fal e alla Regione Puglia, dal momento che dal luglio del 2014, su richiesta proprio della Regione e della Direzione Sanitaria dell’ospedale, le Fal hanno applicato variazioni di orario e di percorso di alcune corse bus, onde consentire il collegamento dei centri di Gravina, Altamura e Grumo per il suddetto ospedale e viceversa" e che "per permettere all'utenza in partenza dalla struttura sanitaria di acquistare titoli di viaggio Fal, sia per il servizio automobilistico che per quello ferroviario, è stata installata nella hall dell’ospedale una biglietteria automatica. Tutto ciò però non spiega perché avendo a disposizione la linea ferroviaria molto vicina all'ospedale, peraltro in una zona di campagna che permetterebbe con investimenti minimi di attrezzare una fermata apposita, si continua a preferire il trasporto su gomma a quello su ferro, con un’incidenza negativa, e maggiore inquinamento, sulle strade da e per il Perinei. Con una viabilità che oltretutto – durante la stagione fredda – a causa delle avverse condizioni meteorologiche risulta spesso pericolosa".