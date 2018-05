Domani presentazione ufficiale della coalizione civica "Altamura Riparte"

Lunedì 14 maggio, alle ore 19.30, presso il Teatro Mercadante, si terrà la presentazione ufficiale della coalizione civica“Altamura Riparte”, che sostiene il candidato sindaco Giovanni Saponaro alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno 2018. 7 liste, 168 candidati consiglieri, ciascuno con una storia alle spalle di impegno nella città e per la città, ma con l’obiettivo comune di trasformarla in meglio.

"La coalizione Altamura Riparte - si legge nel comunicato diffuso - è stata costruita proprio sul principio della condivisione di idee e di progetti, sfociati in un programma che intende perseguire il bene futuro della città. La partecipazione, come metodo per amministrare, e l’impegno per mettere al centro l’intera comunità, sono principi condivisi che rendono la proposta di governo della coalizione “Altamura riparte” un progetto reale di collaborazione civica. Un progetto che, al di là dei singoli schieramenti, è nato per essere, in primis, dalla parte di tutti gli Altamurani".