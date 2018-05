Il M5S Altamura presenta il suo programma elettorale

Cosa prevede il programma elettorale del Movimento 5 Stelle Altamura? Sarà possibile conoscere tutte le proposte dei pentastellati altamurani per le elezioni amministrative della città, domenica 13 maggio in ben due distinti incontri.

Il primo è previsto in Piazza Duomo alle ore 11.00, mentre il secondo si terrà nella Sala Tommaso Fiore alle 19.00 presso il Gal – Terre di Murgia.

Interverranno alcuni esponenti del movimento 5 Stelle tra cui Angela Masi M5S Camera dei Deputati, Antonella Laricchia M5S Regione Puglia, Raimondo Innamorato M5S Sindaco di Noicattaro, Pietro Masi candidato Consigliere M5S e Raffaele Difonzo candicato Sindaco M5S.

Sarà l’occasione per conoscere anche tutti gli altri candidati Consiglieri M5S Altamura. Come di prassi, anche il programma elettorale del Movimento 5 Stelle Altamura è stato redatto dagli attivisti del movimento altamurano, con i vari temi che riguardano la città e che di volta in volta sono stati discussi, elaborati e resi punti strategici su cui lavorare in sede comunale.