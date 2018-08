Amministrazione Melodia, presentata la giunta

Ieri mattina il Sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha nominato sei assessori della Giunta Comunale, assegnando le relative deleghe. Gli assessori nominati sono i seguenti:

Vito Cornacchia (vice sindaco), assessore all’efficienza dell’azione amministrativa con deleghe a: personale e organizzazione; avvocatura; Ufficio del Giudice di Pace; bandi e contratti; anagrafe, stato civile e servizio elettorale; ufficio relazioni con il pubblico (URP); anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione dei servizi ai cittadini.

Teresa Pellegrino, assessora al bilancio, programmazione economica e attività produttive con deleghe a bilancio, controllo della spesa e lotta all'evasione; programmazione economica e investimenti; finanze e risorse comunitarie; politiche di valorizzazione del patrimonio e dei beni comuni; attività produttive e lavoro; attività agro-silvo-pastorali e promozione delle produzioni agroalimentari locali; coordinamento progettazione per l’accesso a bandi regionali, statali ed europei.

Pietro Falcicchio, assessore alle infrastrutture e mobilità con deleghe a: lavori pubblici; urbanizzazioni, strade, parcheggi e pubblica illuminazione; mobilità urbana e trasporto pubblico locale; edilizia scolastica; politiche per il verde e l’arredo urbano; difesa del suolo; gestione e manutenzione del patrimonio e dei beni comuni; società partecipate.

Annunziata Cirrottola, assessora alle politiche sociali con deleghe a: politiche per l’inclusione; politiche per le persone con disabilità e non autosufficienti; politiche per le persone migranti e la tutela dei minori stranieri; coordinamento Piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA); Piano sociale di zona; rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi socio - sanitari; politiche per l’infanzia; politiche per il diritto alla casa; contrasto alle dipendenze; pari opportunità e politiche di genere.

Nunzio Perrone, assessore alle culture, all’istruzione e al tempo libero con deleghe a: politiche culturali; servizi per il turismo; immagine e promozione della città; rigenerazione, gestione e riuso dei beni culturali; servizi per il tempo libero; rapporti con l'Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia; biblioteche, archivi e musei; istruzione e diritto allo studio.

Michele Cornacchia, assessore alle politiche giovanili con deleghe a: democrazia partecipativa e processi di coesione sociale; politiche giovanili; servizi per lo sport; “città intelligente” e innovazione dei servizi; politiche di contrasto al degrado; salute e benessere degli animali; cooperazione e pace.

Alla Sindaca Melodia rimangono, per il momento, le deleghe al governo del territorio, polizia locale, protezione civile e pubblica sicurezza.

“È una bella giornata per Altamura - dichiara Rosa Melodia - e sono davvero soddisfatta per il lavoro compiuto assieme alle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura. Sono certa di aver espresso, attraverso queste nomine, una squadra di governo composta da donne e uomini di grande professionalità e competenza nei rispettivi settori, che garantisce il massimo impegno al fine di avviare una nuova stagione amministrativa per la nostra città”.

Ieri pomeriggio, alle ore 16.30, presso la sala giunta del Palazzo Comunale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Giunta Melodia. Oggi, 25 luglio, alle ore 21, in Piazza Repubblica, il Sindaco ringrazierà e presenterà alle cittadine e ai cittadini la nuova squadra di governo.