Tribunale Bari, sospesi procedimenti fino a 30 settembre

L'Aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti.

Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti.



Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge.

La sospensione non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, in processi con imputati in custodia cautelare e in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare.